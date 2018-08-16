Статистические данные по умершим по отдельным причинам смерти в Туркестанской области и городу Шымкент.

Число умерших по Туркестанской области за январь-июнь 2018 года составило 5035 человек, в том числе в городской местности – 1164 и в сельской местности — 3871. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число умерших уменьшилось на 2,7%, в городской местности — 7,4%, а в сельской -1,2%.

Общий коэффициент смертности населения на 1000 жителей составил 5,19 умерших.Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения (26,5%), от новообразований умерло 485 человек (9,6%), от болезни пищеварения 460 человек (9,1%).

Число умерших по городу Шымкент за январь-июнь 2018 года составило 2229 человек, это на 0,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Общий коэффициент смертности населения на 1000 жителей составил 4,47 умерших.

Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения (29,6%), от новообразований умерло 302 человека (13,6%), от болезни пищеварения 238 человек (10,7%).