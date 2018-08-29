Дехкане Отырарского района Туркестанской области экспортируют арбузы и дыни за границу. Только за неделю сбора урожая крестьянское хозяйство отправило в Россию и Кыргызстан 300 тонн продукции, передает 24.kz.

В этом году земледельцы на 210 гектарах засеяли дыню, а на 50 – арбузы. По их словам, большим спросом пользуются сладкие сорта мырзашоль и жиембет. На полях хозяйства сбором урожая в несколько смен занимаются около 100 человек.

Предприниматели планируют в будущем заняться глубокой переработкой собственной продукции и внедрить в хозяйство современные технологии выращивания.

Гани Рыскелди, предприниматель: — В будущем планируем использовать технологии капельного орошения. Всю технику сейчас мы берем в лизинг. Со стороны государства получаем всю необходимую поддержку. Закупаем горючее по сниженной цене. Спрос на нашу продукцию растет с каждым годом.