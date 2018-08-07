В редакции сайта OTYRAR оказалось видео с паблика @shym__live, снятое пассажиркой 103-го городского автобусного маршрута Шымкента, в котором женщина комментирует неправомерное поведение кондуктора и водителя.

— Прошу обратить внимание, обращается автор видео со ссылкой на акимат Шымкента, что каждый день, в 19:00, выходя с работы, я сталкиваюсь с одной и той же ситуацией. 103 автобус идет только до базара Самал, или высаживает пассажиров на улице Аргынбекова.

Каждый день, под различными предлогами, то автобус поломался, то устали пассажиры вынуждены выходить.

Я удивляюсь, что у них каждый раз ломается автобус, такого же не может быть?!

По правилам, они должны ездить до 9 вечера, а делаешь замечание, отвечают: высаживайся и езжай на такси.

Что за беспредел? Я не зарабатываю, чтоб каждый день ездить на такси. У них на этом маршруте ко всем людям злоба какая-то. Это ладно, сейчас еще вечерами не так темно, а что зимой будет?

В своем описании к видео женщина пояснила, что уже написала жалобу на официальный сайт акимата Шымкента и теперь ждет решения.

Напомним, что акимат Шымкента проводил соцопрос, в котором просил шымкентцев рассказать о том, чем они не довольны?

По результатам проведенного опроса выяснилось, что больше всего горожане жалуются на ЖКХ и транспорт Шымкента.

Ернар Балабеков