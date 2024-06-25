Из пункта «А» в пункт «Б», или Страдания пассажира

На окраинах Шымкента ездят старые, «убитые» автобусы. Пересаживаясь из них в автобус маршрута №27, чувствуешь себя, как в Астане, не иначе. Хотя едешь по мкр «Нурсат». Никакой толкучки, вонючего пота и вчерашнего перегара… Да, ездить в автобусах маршрутов №№27 и 84 – просто удовольствие по сравнению с маршрутами №№ 45 и 70.

Это приятное ощущение создается еще и потому, что в автобусе красивый мужской голос на казахском языке объявляет названия нынешних и предстоящих остановок. Ну, точно, как в столице. Все вежливые, культурные, место старшим и женщинам уступают. Не то, что в вонючих и «убитых» автобусах маршрутов №№ 45, 70 и 108. Знаменитых еще тем, что водители просят оплатить проезд наличкой или скинуть денежку на его телефон по Каспи.

Оказывается, у водителей есть неофициально установленный «план» – 3,5 тыс. тенге. Причем это ежедневный план. Вот почему они просят при входе в салон автобуса произвести оплату наличными.

Моя супруга, как правило, платит наличкой, и благодарные водители всегда забирают ее вне остановки. Не то, что меня, который оплачивает проезд по QR-коду.

Некоторые водители рассказали моей супруге, что недавно из их автопарка уволились аж 16 человек. Из-за указанных поборов своего начальства. И автобусы они ремонтируют за свой счет. За простой из-за неисправности машины и ремонта начальство денег не платит. За несдачу неофициального «налога» в три с половиной тысячи тенге высчитывают эту сумму из зарплаты водителя.

Поэтому водители всегда злые. Люди-то платят по QR либо картой Tolem. Чтобы хоть что-то «выловить», они заставляют выходить только через переднюю дверь, проход к которой узкий и забит людьми. Иная полная «жизни» дама встанет в этом проходе, и пройти становится весьма затруднительно.

Как-то вечером я возмутился и высказал все, что думаю, водителю автобуса 45-го маршрута. Так он на другой день под трехуровневым мостом – это на перекрестке улиц Байдибека и Аргынбекова – чуть не снес меня на пешеходном переходе, где остановка «Изуми».

При названии «Изуми» вспомнился старый шымкентский анекдот времен «нулевых» годов: едет вечером маршрутка, набитая пассажирами. Духота, жара, воняет неприятным мужским и «приятным» женским потом.

Женщина кричит: «Водитель, «Изуми», тормозни!»

Водитель отвечает: «Изумляюсь! Торможу!»

…Злые водители. И не от хорошей жизни.

Ехал утром на автобусе маршрута №75 – в основном молодые люди. Пять-шесть пожилых, из коих женщины сидят, а двое старперов стоят (один из них я). Водитель кричит только об оплате. Водители в городских автобусах нашего мегаполиса никогда не скажут: «Әй жастар! Жасы үлкендерге орын беріңдер!» («Эй, молодежь! Уступите место людям старшего возраста»). Нет, такого вы почти никогда не услышите. Они ведут речь только об оплате. Желательно наличкой или по Каспи на его телефон.

В автобусах в рабочие дни крутятся контролеры службы Tolem. Иногда попутно проверяют всех пассажиров. Но они никогда не заезжают на окраины города, к примеру, на маршрутных автобусах №№45, 70, 75 и 108, направляющихся в мкр. «Кайтпас-2», «Асар», «Достық», «Қайнарбұлақ». Поэтому водители без опаски просят, а порой настойчиво требуют оплату за проезд наличкой либо на сотовые телефоны.

Зачем этим контролерам ехать в толкучке, париться в пассажирской толчее?! Все хотят легкой жизни. Вот на этих окраинных промежутках водители – хозяева положения.

На мой взгляд, водители автобусов должны выглядеть, как пилоты международных авиалиний: в форме, с галстуками, вежливые, в их речи не должно быть ни грубости, ни хамства, ни нецензурной брани. Желательно, чтобы они были некурящими.

Чтобы водили автобус, как автомобиль, а не как трактор с силосом или хлопком. Чтобы салоны были чистыми, а не с сантиметровой пылью на полу.

Периодически СЭС должна их проверять. Знаю: санврачи сразу скажут, что это не их сфера контроля. Однако кто-то должен блюсти сангигиену в общественном транспорте?!

Как-то в пробке водитель дергал автобус: то резко тормозил, то резво рвал вперед. Люди стали возмущаться. Кто-то даже крикнул: «Әй, трақторшы, жайрақ айда машинаны!» («Эй, тракторист, бережней веди машину!»). Водила обиделся. Обидчивые они у нас, понимаете ли!

Понимаю: у водителей работа тяжелая, нервная. Встают спозаранку. Весь день за баранкой. Однако надо же хоть какой-то порядок наводить в этой сфере городского хозяйства! Все-таки в мегаполисе живем!

Прежде всего надо бороться за устранение поборов с водителей.

Может быть, общественным организациям надо взяться за общественный контроль. Ведь соответствующий закон вступил в силу с 4 апреля 2024 года.

На днях опять ехал в автобусе маршрута №75. Давка в салоне несусветная. Молодежь хамит. Ругаются. Неужели нельзя увеличить количество автобусов на маршрутах №№75 и 150, следующих из «Шым сити»? Их маршруты во многом совпадают. Полчаса стоял, ждал автобусы №№75 и 150. И за это время проехали ЧЕТЫРЕ автобуса маршрута №126, где люди едут в полупустых салонах. В то время как по маршруту №150 ходят максимум четыре машины.

Где-то густо, а где-то пусто. Где густо, там и давка, толкотня, хай-вай!

Жаль, что для многих горожан поездка по Шымкенту из пункта «А» в пункт «Б» превращается в настоящий стресс!

Марат Тулебаев