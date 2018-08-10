Не каждый раз выдается случай поговорить с профессиональным политиком и Первым Премьер-министром Казахстана. Сергей Терещенко известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Встреча наша произошла случайно, политический деятель был почетным гостем на открытии одного из детских садов в Шымкенте. К беседе политик не готовился, но говорил уверенно и отвечал сразу.

Наши надежды оправдались

— Сложно ли, было поднимать страну?

— Все спрашивают меня о том, как мы поднимали Казахстан. Это было, на самом деле, сложно. Вы представьте, вам дают организацию на нуле, вообще нет ничего, а тут целая страна. Хаос был полный. Страна без денег, не было ничего!

Я вспоминаю Маркса, «Как строить из капитализма социализм», но нет ни одного учебника, где говорится, как строить из социализма — капитализм. Задача была сложная, ее не каждый осилил бы. Многие сомневались, были риски огромные. Но результат сейчас виден всем. Кто думал, что мы будем так жить?

Да, и сейчас есть проблемы, но, уже не такие масштабные. А как без проблем? Ну не может быть такого государства, где все идеально.

Назарбаев мыслит заранее всегда, он просчитывает все и я часто поражался, и сейчас не перестаю удивляется тому, как он все предугадывает.

Я жалею быстротечное время, хочу сделать еще больше

— О чем Вы больше всего жалеете?

В жизни я не жалею ни о чем, лишь только о том, что время не бежит, а летит очень быстро. В сутках 24-часа и этого мало. Да, сейчас возраст, но мои желания творить и работать не дают мне покоя. В душе я полон сил.

Сергей Александрович, в свои 67, выглядит хорошо. Но передвигается с помощью помощника. Как рассказывают близкие политика, покой им только снился. Терещенко круглые сутки старается работать и ведет активный образ жизни.

Наш Президент полон сил и энергии

— Да, года бегут. А как Вы смотрите на возраст нашего Президента?

— Всех интересует вопрос возраста нашего Президента. Я скажу так, он полон сил, еще фору даст любому молодому. Какие там годы?! Надо смотреть не на годы, а на результат. Вы знаете, что Махатхир Мохамад в Малайзии в 93 года стал Премьер-министром, так что все нормально все у нашего Президента. У Назарбаева хорошие годы, хорошее здоровье и сам он в отличной форме. Люди ему верят, люди в него верят. Только вперед!

Оправдать доверие Президента сложно

— Сложно было работать с Нурсултаном Назарбаевым?

Мне не сложно было работать с Президентом, он для нас был и есть старший товарищ. С ним приятно работать. Самое тяжелое — это оправдать его доверие. Были такие проколы в истории нашего государства. А проколы были значимые, именно такие, что оставили в его сердце зарубки. Он Президент и ответственность на нем большая, и получить его доверие очень сложно, а удержаться на плаву еще сложнее.

— Вы сейчас общаетесь с Нурсултаном Абишевичем?

— Конечно, мы регулярно общаемся, видимся. Я чем могу — помогаю и участвую там, где могу помочь.

Казахстан не прогнется, Кудай каласа…

— Вы верите в молодежь Казахстана?

— Старшее поколение всегда жалуется на молодежь, правильно? Нам, к примеру, иногда кажется, что вы, молодые, все делаете не так. А на самом деле, я лично, верю в нашу молодежь. Это будущее страны и наш Казахстан ждет только светлое будущее. Пусть сейчас кто-то ухмыльнется, но так оно и будет. Мы такое пережили, а остальное все будет хорошо. И наш Казахстан не прогнется, Кудай каласа.

Шымкент — сердце Казахстана

— Что значит для Вас Шымкент?

— Мне не просто нравится Шымкент, я его люблю! У нас это взаимно. Я как-то раз сказал: «Жизнь дается один раз, и прожить ее нужно в Шымкенте». Кстати, потом меня процитировал и Нурсултан Абишевич (смеется).

Сергей Терещенко в разные времена занимал высокие должности. Был Председателем Чимкентского облисполкома, депутатом Верховного совета РК. Как говорит политик, бывших чиновников не бывает. У Сергея Александровича две дочери. Сегодня политик занимается бизнесом.

В завершение разговора, Сергей Терещенко обратился к обществу со словами назидания.

— Демографию Казахстана нужно повышать! Нас должно быть 50 миллионов, а нас только 20. Так что давайте!

Верьте в светлое будущее, не сомневайтесь в себе, развивайтесь и учитесь. Только тогда, у вас все получится!

Шуддин Саидов