Жительница Шымкента покорила шоу Андрея Малахова

Визитная песня шымкентского гостя

Сначала я эту новость узнала в соцсетях: мол, наша землячка Галина Юнусметова приняла участие в программе Андрея Малахова и потрясла слушателей своим выдающимся талантом. Воскресная телепрограмма «Песни от всей души», поясняю, делает акцент на выявлении и презентации певческих талантов среди непрофессионалов – обычных людей из всех городов и весей необъятного постсоветского пространства. Понятно, что случайных людей туда не приглашают. А то бы каждый доморощенный певец, кто любит петь

На пути к успеху

Я не сразу связала имя участницы малаховского проекта со знакомой мне Гульжан Таджиевной Юнусметовой – многолетней руководительницей шымкентского казачьего хора «Светоч». А про нее-то я кое-что знала. Например, что она в сфере вокального творчества далеко не дилетант. В свое время окончила Чимкентское музыкальное училище по специальности «хоровое дирижирование», а руководитель даже маленького самодеятельного хора просто не может быть безголосым по определению.

Знала и о том, что у Гульжан Юнусметовой прекрасный сильный голос густого насыщенного тембра: была не раз на репетициях хора и концертных выступлениях. Но одно дело петь в родном городе, который все примет, поймет и простит, а совсем другое – спеть свою песню в Москве, которая, как известно, слезам не верит, да и «понаехавших» встречает не очень ласково…

Так с чего же все началось? Ведь не бывает же так: вдруг стукнуло в голову, а не поехать бы мне к Малахову в гости, не попеть бы там от души? О подробностях и обстоятельствах этой счастливой поездки я попросила рассказать Галину при личной встрече. Как оказалось, виной всему Его Величество Случай.

Как-то раз ей показали стихи и попросили переложить на музыку. Просьба была не случайной. По роду «службы» Галине не раз приходилось заниматься и композицией, и аранжировкой песен: все-таки хоровик-дирижер всегда был специалистом широкого профиля, если, конечно, относился к своему делу ответственно и профессионально. В общем, получилась хорошая песня «Черемуха», ее случайно выложили в интернет. Ну а дальше все пошло по законам всемирной сети: на песню наткнулся бывший одноклассник, разыскал Гульжан, кажется, тоже в «Одноклассниках». Вот таким образом она оказалась в широком информационном поле. Дальше – больше.

Однажды Галине пришлось выступать на замечательном городском мероприятии «Старая пластинка» с песней «Глаза на песке». Песня очень вписывалась в ностальгический настрой концерта: она звучала на эстраде в 60-х годах прошлого века, исполнялась легендарной Тамарой Миансаровой и когда-то была безусловным хитом своего времени. А дальше, как нетрудно догадаться, и эта песня появилась в сетях, тогда за нашу исполнительницу уже взялись всерьез. То есть вышли на нее конкретно, адресно, сказали, что ее кандидатура рассматривается для участия в песенном шоу Андрея Малахова. Пусть-де готовится к встрече московских гостей для личного знакомства и биографического интервью. Тут, как говорится, Галину поставили перед фактом: надо было счастью посмотреть в лицо…

Как ребенок из трудного детства

Сейчас мне придется немного отклониться от главной линии повествования, собственно от поездки в Москву. Хочу пояснить невнятицу с именем нашей героини: я называю ее то Гульжан, то Галина. Дело в том, что она росла в детском доме городка Арыси и называли ее и так, и эдак – в зависимости от обстоятельств. Вот что она пишет в своей – очень мастерски написанной! – автобиографической зарисовке: «С 7 до 17 лет я росла в детском доме города Арыси, что находится в Южно-Казахстанской области. Привезли нас туда с сестрой из детского приемника г. Шымкента (тогда Чимкента). Поступили мы в детский дом как Зухра и Гульжан, а потом стали Зоей и Галей».

Знаю, что некоторые чувствительные граждане при слове «детдом» тут же впадают в жалостливое слезливое состояние. Сама из таких. В памяти возникают стереотипные ассоциации, связанные с сиротскими страданиями, недоеданием, истязаниями, антисанитарией и прочими кошмарами.

«Не знаю, может, мне повезло, но я свое детство считаю счастливым, – сказала Галина Юнусметова, – может, наш детский дом был исключением из правил, но к нам относились с исключительной теплотой и вниманием. Развивали обнаруженные таланты. У меня, допустим, проявились музыкальные способности и, пожалуйста, приняли в детдомовский хор, где я выступала даже солисткой-запевалой, что было лестно и почетно. Именно детский дом «выписал» мне музыкальную путевку в жизнь, именно благодаря ему стало возможным поступление в музыкальное училище. Причем без всякого первоначального музыкального образования. Нашему детскому дому, кстати, в этом году исполняется ровно сто лет, и эту дату я встречаю с чувством огромной человеческой благодарности».

Но вернемся к отборочной встрече. Из Москвы приехали журналист и оператор. Надо было снять что-то вроде ознакомительного ролика, в котором потенциальная участница рассказала бы о себе, своем творчестве и, что главное, о несчастном многострадальном детстве, которое она с трудом пережила и вопреки судьбе добилась столь выдающихся успехов на певческом поприще. Галина пыталась сопротивляться, ибо несчастной себя никогда не считала, но заданную тематическую «сиротскую» линию журналист упорно гнул с твердой неумолимой настойчивостью. Пришлось и бывших подруг по детдому пригласить и навестить вместе с ними могилу матери… В общем, до боли щемящим вышел этот ролик. Жаль, что нет возможности посмотреть. На Галину и ее детские переживания у приезжих ушел почти весь день, а готовый «продукт» уместился в пять минут. Тем не менее результатом этой встречи был вердикт: Галину Юнусметову надо брать! Хороший человек и хорошая певица…

Съемка передачи была назначена на 15 июня. В аэропорту Москвы Галину, конечно, встретили, она издали увидела человека с табличкой «Россия-1». Довезли и разместили в гостинице: все расходы на дорогу и проживание взяла на себя принимающая сторона. Почти сразу состоялась запись передачи, Галина пела под минусовку, то есть не под фонограмму, а живым голосом под готовое инструментальное сопровождение. Волновалась, конечно, ужасно. В автобусе, который вез участников на съемку передачи, парнишка из Карачаево-Черкесии спросил ее: «Вы-то хоть волнуетесь?» А у самого колени и руки от волнения так и ходили ходуном…

Для волнения были причины. Песня «Глаза на песке» чрезвычайно сложна и в техническом, и эмоциональном плане, спеть ее на одном дыхании, на подъеме, без сбоев и дрожания в голосе – большой артистический подвиг. Тем более что петь под софитами, да еще на такую огромную многомиллионную аудиторию ей никогда не доводилось, даже не мечтала. Да еще в этот день у нее что-то случилось с голосом, видимо, тоже от предсъемочного мандража. Что помогло ей восстановить связки: полоскание ли горло ромашкой, умением ли до предела сконцентрировать волю? Как бы то ни было, в нужный час она была в форме и полной боевой готовности… Довольна ли осталась Галина своим выступлением? «Я никогда не бываю собой довольна. Знаю, что могла спеть лучше. Но после выхода передачи я получила столько благодарных откликов: даже из Греции, Израиля, Голландии, что потом потихоньку успокоилась. Ну, думаю, хорошо хоть не опозорилась…»

В Москву Галина Таджиевна ехала не с пустыми руками. С собой она везла подарки в виде «гастрономических» даров нашего южного края: курт, казы, дыню, какой-то шикарный подарочный набор в резной коробке, где в ячейках были уложены курага, изюм, фисташки и что-то подобное. «Привозить на программу подарки – это было обязательным условием для участников?» – уточнила я. «Нет, условий таких никто не ставил. Меня предварительно просто спросили: у вас будут с собой какие-нибудь подарки? Чтобы знать, какой заказывать билет – с багажом или без». Подарки из Шымкента выглядели восхитительно на фоне пресловутых маринадов с домашними огурцами. Но самый ценный подарок привезла Галина собственной талантливой персоной: она подарила песню, дошедшую до глубины души миллионов людей из разных уголков земного пространства. За что ей огромное спасибо!

Грани талантливой личности

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это, на мой взгляд, весьма спорное утверждение. Чаще бывает наоборот: упрется человек в какую-то одну тему, доведет ее до совершенства, достигнет в ней немыслимых высот и вокруг себя ничего другого уже не видит… У Галины же Юнусметовой таланты уложились равномерным гармоничным образом, что говорит о цельности ее натуры. Обратила внимание на ее скромную, как говорят, заниженную самооценку. Даже на интервью она согласилась не сразу: дескать, о чем тут писать, ну спела и спела… В чем тут причина? В скромности, самокритичности? На самом деле Галине Юнусметовой есть чем гордиться. Она, например, пишет прозу хорошим увлекательным слогом, пишет стихи, которые никак не назовешь обычным графоманством. Хотя и тут относится к себе довольно строго:

Писать стихи – удел немногих.

Я к ним себя не отношу.

Твержу себе: «Побойся Бога!

Не пачкай лист!» Но… вот, пишу…

Ко всем уже перечисленным достоинствам она обладает еще одним – умением служить искусству, беззаветно и бескорыстно. Десять лет она возглавляла почти на голом энтузиазме хоровой коллектив «Светоч», куда мог прийти любой желающий, куда принимали без всякого отбора людей разного возраста и степени музыкальных способностей… А это, скажу вам, нелегкий труд. Недавно Галина сняла с себя эту ношу. «Почему?» – поинтересовалась я. «Считайте, просто устала – и морально, и физически», – ответила она.

А еще Гульжан Таджиевна обладает талантом дружить и любить. Она любит своих собратьев по детскому дому: они так и называют друг друга – брат или сестра. Любит своих четверых детей и многочисленных внуков. Любит творческое начало в себе, а не себя в творчестве. Конечно, она скучает по своему хору, которому было отдано так много лет и душевных сил. Но это уже пройденный этап жизни, а новый – впереди. Есть ли у нее планы? Разумеется, есть! Озвучить их она – опять же из скромности – пока не захотела: «Вот сделаю – тогда расскажу». И пусть у нее все сбудется!

Елена ЛЕТЯГИНА