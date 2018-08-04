На дворе уже август, последний месяц календарного лета.

Ну, ну, ну… Это вовсе не повод для грусти. Некогда этим делом заниматься, наоборот, надо готовиться к… застольям. Их в августе будет ОЧЕНЬ много. Здесь и государственные праздники, и конфессиональные, профессиональные, да и просто семейные. Ну что, напомнить вам о них? Поехали!

Из самых значимых – День Конституции Республики Казахстан. Мы его отмечаем 30 августа. Это будет понедельник, приплюсуйте сюда же два дня – предыдущий и последующий – это тоже выходные. Это День Основного Закона страны. По мнению главы нашего государства «Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998, 2007, 2011 и 2017 годов), – как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

Далее идут конфессиональные праздники. 21 августа казахстанцы, как и весь мусульманский мир, будут отмечать Курбан Айт – праздник жертвоприношения, точнее – первый, самый важный его день. Это один из самых значимых мусульманских праздников, он приходится на 70-й день после окончания поста Ораза. В мечетях в этот день читается айт намаз, в домах накрываются дастарханы, люди ходят в гости. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения», в этот день мусульманами приносится в жертву одно из животных – овца, корова, баран или верблюд. Кто выполнил обряд, предписанный на Курбан Айт, тот обеспечил семье благополучное существование.

Еще из конфессиональных – 2 августа – день Ильи Пророка Это церковный день памяти пророка Ильи. У славян Илья-пророк принадлежит к самым почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем.

По традиции в августе отмечаются три великих православных праздника – три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Праздники Спаса особенные, они названы в честь Спасителя Иисуса Христа. Медовый Спас отмечается 14 августа. Поскольку праздники православные, они по времени и «привязаны» к России. В эту пору там пчеловоды как раз начинают сбор медового урожая. Несут его в церковь – освятить. Говорят, что «на Первый Спас и нищий медку попробует». Хозяйки пекли в этот день медовые пряники, плюшки, пирожки, затевали блины с медом.

Яблочный Спас отмечается 19 августа. Это второй Спас, проводы лета. Ночи становились холоднее, тепло уходило. В этот день собирали наливной урожай, несли в церковь его освятить.

Говорят, что в этот день юных девиц можно было увидеть около яблонь – прислонятся к ним и стоят, о чем-то нашептывают. А все потому, что согласно древнему поверью, в этот день можно было попросить у яблони красоты и долгой молодости. Ну что же, у нас в Толебийском, Тюлькубасском, Казыгуртском районах тоже есть немало яблоневых садов. К нашим яблонькам тоже девицы могут прислониться. И можно попросить… удачи в оформлении ипотеки, другого-какого кредита, например, смартфона Applе.

Ореховый Спас православные будут отмечать 29 августа. Это третий Спас. К этой дате поспевают лесные орешки. Их так же, как и мед с яблоками, принято относить в храм для освящения. А 28 августа православные отмечают не праздник, нет, а день кончины – Успение Пресвятой Богородицы…

В августе отмечаются несколько профессиональных праздника, и каких! 5 августа – День железнодорожника, 12 – День строителя, 15 – День археолога, 26 – День шахтера.

Как видите, поводов для нас собраться в августе за празднично-накрытым столом более чем предостаточно. Дай Бог вам осуществить это! А еще успейте напитаться летним солнышком, запастись впрок летними вкусняшками, затарить свои домашние закрома вкусностями – соленьями да вареньями.

Затратный месяц август. Будьте готовы и к этому. Все-таки не за горами сентябрь, начало осени. Это школа, ревизия осеннего гардероба, куча необходимых обновок. Пусть у вас хватит средств на все это! Мы желаем вам этого!

Заглядывала в календарь Фарида Шарафутдинова