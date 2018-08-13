Участковый инспектор из Мангистауской области устроил драку с сотрудниками ДВД Шымкента. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в МВД, 12 августа в Шымкенте за нарушение правил дорожного движения была остановлена машина под управлением участкового инспектора полиции МПС Мангистауской области.

«Водитель и его пассажир — сотрудник МПС (местной полицейской службы) Туркестанской области — в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу УСБ ДВД Шымкента», — отметил Садубаев.

Полиция проводит досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК («Применение насилия в отношении представителя власти»).