С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидаются местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град.

На севере и центре республики ночью и утром местами — туман. На западе и юге Казахстана погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолинской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром — туман.

В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области днем местами усилится ветер до 15-20 м/с, ночью и утром местами — туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.