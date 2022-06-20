Синоптики предсказали хмурое небо с грозами в Шымкенте

Южный мегаполис в ближайшие 3 дня накроет дождливая и ветренная погода.

Как сообщают синоптики, сегодня 20 июня, столбик термометра в среднем продержится на отметке +20. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, гроза.

Существенно теплее будет завтра. 21 июня днем температура воздуха прогреется до +30 +32 градусов. Днем переменная облачность, дожди с грозами. Кроме того 21 и 22 июня ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

22 июня столбик термометра поднимется до +34. Погода ожидается теплая, но дождливая.