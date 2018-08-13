Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на жалобу пользователя, который утверждает, что пользователи сайтов Mamba.ru «при встрече грабят и избивают», передает Tengrinews.kz.

Также мужчина пожаловался на «пошлые видеотрансляции» и попросил принять меры. В свою очередь, министр сообщил, что был проведен мониторинг сайта.

«Меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего законодательства Республики Казахстан. Министерством был проведен мониторинг, в результате которого на интернет-ресурсах www.mamba.ru и love.mail.ru были выявлены материалы, содержащие нарушения требований законодательства Республики Казахстан.

Министерством направлены официальные уведомительные письма в адрес интернет-ресурсов Mamba.ru и Mail.ru о принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Республики Казахстан», — сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

По его словам, в данный момент уведомительные письма на стадии рассмотрения у администрации интернет-ресурсов Mamba.ru и Mail.ru.