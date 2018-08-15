Молодежь из Саркандского района Алматинской области открыла сайт по продаже домашнего скота. На новой платформе каждый желающий может разместить объявление о продаже животных, передает МИА «Казинформ».

Поводом для разработки сайта для авторов проекта, Аслана Кубентаева и Ануара Салимбекова, стали трудности при продаже скота, с которыми встречаются ежедневно жители.

«В конце недели люди стекаются к мал базару (специальный рынок для продажи скота). Там идут расходы на оплату места. Стоят там целый день, хорошо, если корова или овца продадутся, а если нет, то приходится снова возвращаться с животным на привязи домой. Поэтому общую для всех проблему разрешили таким образом», — говорит автор сайта Аслан Кубентаев.

Дизайнер Ануар Кубентаев отмечает, что на сайте также можно размещать объявления о продаже птицы, других животных, корма для скота и другую сельскохозяйственную продукцию. Главное должен быть под рукой смартфон или компьютер.

Уже сейчас мобильную версию сайта загрузили более 5 тысяч человек. Более 300 человек прошли регистрацию.

За сутки размещается 7-8 объявлений. Так вносит свой вклад в программу «Цифровой Казахстан» молодежь из Сарканда, расположенного в 200-х километрах от областного центра. В будущем malbazar.su будет пополняться новостями сельского хозяйства и государственными программами.