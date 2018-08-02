Оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками составляет не менее 95%.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 13 июня 2018 года утверждены санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», сообщает Zakon.kz.

Так, для проведения профилактических прививок населению используются иммунобиологические препараты профилактического действия, предназначенные для специфической профилактики инфекционных заболеваний, оказывающие лечебный и профилактический эффект через иммунную систему — анатоксины, вакцины, иммуноглобулины, иммунные сыворотки (ИБППД), зарегистрированные и разрешенные к применению в Республике Казахстан.

Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах медицинских организаций или организаций образования при наличии лицензии на осуществление первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностической или стационарной медицинской помощи взрослому и детскому населению. Прививочные кабинеты обеспечиваются наборами для неотложной и противошоковой терапии с инструкцией по их применению.

В случае отсутствия медицинской организации в населенном пункте, медицинского работника в медицинской организации профилактические прививки проводятся выездной прививочной бригадой. В состав выездной прививочной бригады, укомплектованной автотранспортом, термоконтейнером, прививочным материалом, одноразовыми и самоблокирующимися шприцами, противошоковыми препаратами, входит квалифицированный врач и прививочная медицинская сестра, имеющие разрешение к проведению профилактических прививок.

Профилактические прививки проводятся в сроки, утвержденные постановлением правительства РК № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» .

Независимо от возраста, ранее не привитой ребенок или ребенок, у которого отсутствуют сведения о вакцинации, прививается первичным вакцинальным комплексом — против туберкулеза, полиомиелита, пневмококка, вирусного гепатита В (ВГВ), дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита. При наличии диагностических препаратов проводится предварительное изучение иммунного статуса ребенка или взрослого.

Оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками составляет не менее 95%.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (1 августа).