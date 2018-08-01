Погибшим в горах Кыргызстана казахстанцем оказался инструктор по туризму — 42-летний Виталий Дворецкий, сообщает КТК. Виталий Дворецкий закончил факультет туризма в университете «Туран». Он был членом сборной СНГ по горному туризму. Также он снимал фильмы, клипы и видеоролики. У Виталия Дворецкого остались жена и двое детей.

Напомним, 30 июля МИД Казахстана сообщил, что на леднике Скрябина произошел камнепад, в результате которого пострадала группа туристов из 7 человек: трое граждан России и четверо казахстанцев, из которых один погиб. 31 июля на помощь туристам вылетел вертолет Казавиаспас со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда, который эвакуировал всех пострадавших в Казахстан. От госпитализации выжившие отказались. В настоящий момент они дают показания в полиции.