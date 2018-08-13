Казахстанский певец Торегали Тореали опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с популярным рэп-исполнителем Jah Khalib на борту рейса Алматы-Шымкент, передает NUR.KZ.
Отечественный исполнитель Торегали Тореали отправился в Шымкент вместе со своим коллегой по цеху рэпером Jah Khalib. Совместное фото артистов в Instagram вызвало повышенное внимание подписчиков.
«Два моих любимых исполнителя», «На той летите?», «Уважаю вас, лучшие в своем деле», «Обожаю Jah Khalib», «Интересно кто из них фотографировался с другим», «Один самолет — разные вселенные», — прокомментировали фолловеры.
Как известно, Jah Khalib проводил гастроли по городам Казахстана. Артист провел концерты в Астане, Караганде, Шымкенте и Алматы.
Напомним, Торегали Тореали сорвал шквал аплодисментов в Шымкенте.