Казахстанский певец Торегали Тореали опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с популярным рэп-исполнителем Jah Khalib на борту рейса Алматы-Шымкент, передает NUR.KZ.

Публикация от Төреғали Төреәлi (@toregalitoreali) 8 Авг 2018 в 6:27 PDT



Отечественный исполнитель Торегали Тореали отправился в Шымкент вместе со своим коллегой по цеху рэпером Jah Khalib. Совместное фото артистов в Instagram вызвало повышенное внимание подписчиков.

«Два моих любимых исполнителя», «На той летите?», «Уважаю вас, лучшие в своем деле», «Обожаю Jah Khalib», «Интересно кто из них фотографировался с другим», «Один самолет — разные вселенные», — прокомментировали фолловеры.

Как известно, Jah Khalib проводил гастроли по городам Казахстана. Артист провел концерты в Астане, Караганде, Шымкенте и Алматы.

Публикация от Jah Khalib (@jahkhalib) 6 Авг 2018 в 12:49 PDT

Напомним, Торегали Тореали сорвал шквал аплодисментов в Шымкенте.