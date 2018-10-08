По факту прохода известного певца Торегали Тореали в контролируемую зону аэропорта и на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана», произошедшего 14 сентября 2018 года, на рейсе Алматы – Гонконг, Комитетом гражданской авиации МИР РК проведена внеплановая инспекционная проверка, сообщил Комитет гражданской авиации.

По результатам проверки, за нарушения требований по авиационной безопасности в аэропорту г. Алматы, выразившиеся в незаконном допуске в контролируемую зону и на борт воздушного судна постороннего человека, в отношении виновных лиц аэропорта и авиакомпании приняты меры административного воздействия.

К административной ответственности по статье 570 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» привлечены следующие сотрудники:

1. Рахимгереев Ринат Булатович – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», наложен штраф в размере 20 мрп (48100 тенге);

2. Кыргызбаев Абылай Жардемулы – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», наложен штраф в размере 20 мрп (48100 тенге);

3. Закирова Шолпан Бекетовна – инспектор подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», наложен штраф в размере 20 мрп (48100 тенге);

4. Абдурахипова Карина Рафаильевна — агент по обслуживанию пассажиров авиакомпании АО «Эйр Астана», наложен штраф в размере 20 мрп (48100 тенге).

Государственными авиационными инспекторами Комитета гражданской авиации в целях недопущения нарушений мер авиационной безопасности с руководством и персоналом Службы авиационной безопасности проведены инструктажи по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту.

В свою очередь, Комитет придерживается в своей работе нулевой терпимости к нарушениям и считает подобные ситуации недопустимыми впредь.

Напомним, 13 сентября 2018 года казахстанский певец Турегали Алиханов, известный под псевдонимом Торегали Тореали, проводил свою семью на борт самолета, не являясь пассажиром. Из-за чего был назначен дополнительный досмотр на борту, что привело к задержке рейса.