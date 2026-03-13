Аким Туркестанской области встретился с Торегали Тореали

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел встречу с продюсером Жанатом Мукановым и певцом Торегали Тореали. Стороны обсудили развитие культуры, туризма и реализацию новых творческих проектов в регионе.

«Регион с глубокой историей сегодня динамично развивается. Но для развития туризма недостаточно строить здания — у города должна быть душа, человеческий капитал и креативная индустрия», — отметил Нуралхан Кушеров.

По его словам, в регионе активно развиваются туристическая и спортивная инфраструктура, в том числе построены международный гребной канал и ипподром, где проходят крупные мероприятия.

В свою очередь Торегали Тореали рассказал о планах реализовать творческие проекты в регионе.

«Туркестан с богатой историей произвел на меня большое впечатление. Город красивый и активно развивается. Мы готовы работать и развивать новые проекты», — сказал артист.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество и реализовывать совместные культурные инициативы.

Ожидается, что Торегали Тореали выступит на открытии международного ипподрома в Туркестане во время празднования Наурыз.