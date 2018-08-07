Популярный певец Торегали Тореали выступил на благотворительном концерте в Шымкенте. Во время выступления артист не только исполнил популярные хиты, но и поговорил со зрителями.
Поклонники артисту не давали нормально выступать, то и дело выходя на сцену с просьбой сделать памятное фото. Певец пошутил с шымкентцами, мол нервировать Торегали нельзя.
«Давайте будем уважать друг друга, у Торегали характер, вы сами знаете какой. Сейчас как скажу что-нибудь!», — пошутил Торегали Тореали.
Напомним, бурю недовольства в адрес артиста вызвал инцидент, который произошел с певцом в Павлодарской области. Казахстанцы критиковали Торегали за то, что он грубил зрителю в зале. Через какое-то время певец извинился перед народом.
В Шымкенте артиста встретили горячо, за что Торегали поблагодарил южан.
«Шымкент для меня родной, наши зрители добрые и эмоциональные. Здесь меня всегда хорошо встречают», — сказал со сцены артист.
Благотворительный концерт прошел в Шымкенте, куда поддержать двух девочек Айман и Шолпан, страдающих ДЦП, приехали популярные казахстанские артисты и ведущие популярных телепередач.
Во время концерта каждый желающий мог сделать пожертвования на лечение девочек. На концерте выступили Дастан Оразбеков, Нурболат Абдулин и Торегали Тореали.
К слову, все артисты выступили на концерте бесплатно.
Шуддин Саидов