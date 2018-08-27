Результаты первой апробации новых правил правописания казахского языка на латинице обсудили ученые-лингвисты в Алматы. Они будут учитываться при дальнейшей разработке правил.

Новая орфография казахского языка насчитывает 19 основных правил и около 150 параграфов. В каждом из них ученые подробно объясняют правописание типических слов, то есть тех, что представляют собой характерный образец казахского языка, сообщаеn Хабар 24.

«Во время апробации были получены очень уникальные для нас, ученых, результаты, которые показали, что нынешнее население казахскоязычное Казахстана, оно предпочитает писать слова на свой национальный лад. И это нас воодушевляет, потому что сама реформа была затеяна не в целях каких-то политических, а преследовала только лингвистическую цель. Мы хотели сохранить самобытность нашего языка, благодаря новому алфавиту. И эта цель как бы сочетается с пожеланиями нашего населения», — говорит ученый-эксперт Анар Фазылжанова.