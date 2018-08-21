Ученые из США провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что общение с человеком у кошек в приоритете.

Так, исследователи проанализировали предпочтения кошек по четырем категориям: контакт с человеком, еда, игрушки, и восприятие запахов. Ученые лишали животных одного из вышеперечисленных пунктов, а затем предлагали им выбрать игрушку, миску с едой, пойти в помещение с приятным запахом или в комнату с людьми.