НТВ совершил гастрономическое путешествие в Шымкент

Съемочная команда популярной программы «Поедем, поедим» посетила Шымкент с гастрономическим туром и теперь готова рассказать об этом всему миру.

Фирменные шашлыки, ташкентский плов на шымкентский манер, вкусный квас, безглютеновые бургеры и мёд из верблюжьей колючки. Слава о кухне южного мегаполиса распространилась далеко за пределами нашей страны.

Оценить местные блюда приехал итальянец Федерико Арнальди — ведущий популярной программы на НТВ «Поедем, поедим». Как уверяет сам Арнальди, Шымкент называют гастрономической столицей Казахстана. Так ли оно на самом деле?

Чтобы убедиться в этом лично, съемочная группа НТВ побывала на разных локациях: ели лепешки на местном рынке, попробовали лаваш в уличном кафе, посетили рестораны национальной кухни и даже учились готовить самсу-каплю.

К слову, легендарная программа «Поедем, поедим» выходит на канале НТВ вот уже 10 лет подряд. С тех пор съемочная команда колесит по свету, чтобы узнать кулинарные традиции и культуру разных стран мира. А посмотреть выпуски можно практически из любого континента. НТВ вещает в странах ближнего зарубежья, Европы, Ближнего Востока, в Северной Америке и Австралии.

Выпуск программы можно будет посмотреть на телеканале НТВ 10 декабря в 11:20 по времени Астаны и в 8:20 по времени Москвы.