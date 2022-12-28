Чем опасно переедание на Новый год и как его избежать

К главному застолью года Лаура Акмурзаева готовится заранее. Многодетная мама старается учесть вкусовые предпочтения всех членов семьи.

По словам женщины, чтобы задобрить символ 2023-го — кролика, следует включить в меню как можно больше угощений из овощей, зелени и фруктов.

«Кролик — вегетарианец и на столе должно быть много овощных закусок, фруктов, можно порадовать детей фруктовыми нарезками, дети хорошо реагируют на яркую подачу фруктов. На моем столе будет много фруктов, легкие салаты. Например, этот салат подойдет и для мужчин, он сытный в виде праздничного венка, а гостей можно порадовать оригинальной подачей. Мы отказываемся от майонезных салатов, чтобы не утяжелять рацион и на следующий день было легко, и мы переходим на легкие закуски и салаты», —говорит женщина.

Специалисты советуют не переедать в новогоднюю ночь, чтобы избежать негативных последствий для организма на следующий день. Застолье лучше начинать с фруктов, овощей и лёгких закусок.

«Переедание, как вы сами знаете, это не только избыточный вес, но и вредит внутренним органам человека, от переедания у нас страдает печень, желудок, а также сердечно-сосудистая система. Если вы хотите, чтобы было сбалансированное питание в первую очередь нужно начинать с фруктов, овощей, побольше зелени, а вместо майонеза использовать низкокалорийную сметану», — говорит женщина.

Причиной набора веса в период новогодних праздников становится…алкоголь! Дело в том, что спиртное усиливает чувство голода, а в сочетании с некоторыми продуктами «горячительные напитки» могут нанести серьезный вред здоровью.

«Самый классический вариант коньяк и вино закусывать шоколадом, но это сочетание очень вредно для организма –это может привести к панкреатиту, инсульту и инфаркту. Ещё распространено, когда алкоголь закусывают солеными огурцами, помидор. Помидор в сочетании с алкоголем, тоже очень вредит организму. Когда энергетики с алкоголем употребляют вместе, то алкоголь в два раза больше всасывается в кровь и у человека может быть тахикардия вплоть до падения давления и клинической смерти. Если ваш праздник не обойдется без алкоголя, то лучше алкоголь запивать водой», —говорит нутрициолог.

И еще один момент: еда не должна стоять на столе всю новогоднюю ночь. Иначе вместо праздника вы рискуете получить отравление с госпитализацией. В праздничные дни нагрузка на сотрудников скорой увеличивается. Люди обращаются с пищевыми отравлениями, травмами и ожогами.

Райкул Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи г.Шымкента:

«Алкогольное отравление возникает при большом употреблении алкоголя , а также суррогатами.Человек может оказать помощь промыв желудок большим количеством воды, при пищевом отравлении тоже самое- промывание желудка, при температуре выпить парацетамол и вызвать скорую помощь.При ожогах в домашних условиях можно промыть рану под холодной, проточенной водой ,обработать спиртом или йодом и наложить асептическую повязку.Люди часто обращаются с травмами из-за нетрезвого состояния могут подраться, упасть и поэтому бывают травмы,переломы конечнойстей, поэтому употреблять алкоголь желательно небольшом количестве и если возникнут проблемы со здоровьем обращаться в скорую помощь».

Чтобы праздник прошел без неприятных последствий для здоровья, медики рекомендуют соблюдать меру за новогодним столом, больше двигаться и чаще выходить на свежий воздух.