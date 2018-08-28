Ложью назвали учителя школы № 64 информацию, что им, якобы, пришлось доделывать ремонт.

По словам педагогов, ремонт школы полностью выполняли подрядчики.

За каждым из этапов тщательно следила комиссия в составе директора школы, заместителя по учебной работе. Заместителя по хозяйственной части, а также представителя ГОРОО (на тот момент).

Ремонтом школы учителя довольны. А все, что им пришлось делать – приводить в порядок свои рабочие места: протереть пыль, помыть окна и полы – то, что обычно делают учителя перед началом нового учебного года.

«Об этом говорилось на педсовете и все учителя в курсе. Сейчас, когда еще нет учеников, школу нужно готовить к приему детей. И учителя с этим согласились. А то, что наши учителя якобы доделывают ремонт, красят стены и так далее – это ложь!» — прокомментировала учитель школы № 64.