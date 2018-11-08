Ремонт школы в разгар учебного года затеяли в Сайрамском районе Туркестанской области, сообщает корреспондент «Хабар 24».

До окончания ремонта школьников временно разместили по учебным заведениям соседних сел. Однако родители отказываются отправлять детей на занятия. Говорят, автобусы, выделенные для развозки школьников, находятся в ужасном состоянии. На время ремонта маленьких жителей села Жибек жолы распределили в 4 соседние школы. Пассажирский транспорт здесь не курсирует, поэтому автобусы детям предоставили в отделе образования. Впрочем, родителей условия перевозки возмущают: якобы в автобусы, которые и так в плохом состоянии, сажают по сотни детей.

Халида Зайтова, жительница поселка Жибек жолы: — Нам выделили 5 автобусов. Все они старые и готовы на металлолом. Кроме того, в салонах очень грязно. Детей из-за этого тошнит. Мы обращались к директору школы. Просили, чтобы поменяли автобусы. А он ответил: делайте что хотите. Представители школы говорят, что ремонт планировали весной. Но так как подрядчика определили только недавно, начать пришлось сейчас.

О состоянии школьных автобусов в районном отделе образования в курсе, но дать конкретный комментарий по этому поводу чиновники не смогли.

Асан Бабашов, руководитель отдела образования Сайрамского района: — Сейчас сюда едет руководитель отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Пусть он даст ответ по вопросу транспорта. Сколько автобусов надо, чтобы дети помещались, я не знаю. Между тем на развозку детей отдел образования выделил 5 миллионов тенге. Ремонт школы должен завершиться первого декабря.