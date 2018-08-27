Предстоящий учебный процесс в школе № 64 имени Ж. Аймаутова в Шымкенте на грани срыва. В школе нет мебели, а весь педагогический коллектив лихорадочно доделывает ремонт за организацию, получившую на это финансирование из бюджета, передает ИА «NewTimes.kz».

Преподаватель школы № 64 Сагира Нурбекова утверждает, что педагогический коллектив освободил здание учебного заведения от своего присутствия и от мебели 25 мая, чтобы организация, выигравшая тендер на капитальный ремонт, могла приступить к работе. Но, по словам учительницы, вернувшись из отпуска, педагоги обнаружили, что ремонт еще не закончен.

«На капитальный ремонт здания школы выделены миллионы, и я не хочу вдаваться в подробности, на что потрачены немалые деньги из бюджета страны. Но разве это нормально — мы, вернувшись из отпуска, вынуждены доделывать ремонт своими руками?

Женщины отмывают поверхности от последствий ремонта, белят и красят кабинеты, мужчины штукатурят. Также нас заставили приводить в порядок территорию вокруг здания.

Кто пойдет в пединститут, чтобы работать в нашей профессии, после такого унизительного обращения с учителями?» — возмущается она.

По словам Сагиры Нурбековой, 29 мая в школе должен состояться пробный учебный день, и поэтому педагоги в авральном режиме спасают лицо учебного заведения, вместо того, чтобы готовиться к встрече с детьми и настраиваться на учебный процесс.

«К работе привлекли весь учительский коллектив. В нормальном учебном заведении в эти дни учителя посещают конференции и семинары, пишут планы учебных занятий, готовятся к первому звонку. А мы, люди с высшим образованием, люди интеллектуального труда, вынуждены заниматься чужой работой», — считает она.

«Кроме того, предстоит привезти и установить в кабинетах парты и другую мебель, так как их перед ремонтом вывезли в другое место», — добавила учительница.

«Новый руководитель управления образования города Шымкента Акерке Абылайхан — выпускник программы «Болашак», как и наш аким Габидулла Абдрахимов.

Отношусь к ней с большим почтением. Живя за границей, она наверняка видела, как живут люди, в частности, педагоги в цивилизованных странах. Интересно, как она относится к тому, что творят с учителями в ее ведомстве», — заметила она.