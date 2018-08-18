Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.

«С огромной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана сообщают, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, скончался в субботу, 18 августа после короткой болезни», — говорится в сообщении фонда Кофи Аннана.