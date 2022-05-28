В стране стартовал месячник борьбы с наркоманией

В республике стартовал Месячник антинаркотической направленности. До 26 июня среди населения, особенно среди родителей и детей будут проводить разъяснительную беседу о пагубности наркотиков и психотропных веществ.

По данным ООН в мире 257 млн наркоманов. В Шымкенте наркозависимых -889 .

В наркобизнес сегодня вовлечены миллиарды долларов и миллионы человеческих жизней. Это проблема не только Казахстана, но и всего мира.

Ералы Тогжанов, заместитель премьер министра РК:

«По данным ООН за последние 10 лет количество наркозависимых выросло на 22 процента. И этот показатель не падает. В мире 275 млн-ов наркоманов. Это только статистические данные. Причиной смерти пятисот тысяч человек называют наркотики».

С начала года изъято свыше тысячи тонн наркотиков, задержаны 1400 человек: среди них 60 женщин и 9 несовершеннолетних! Чаще, наркотиками торгуют в интернете. С начала года, правоохранители Шымкента зафиксировали 138 правонарушений по незаконному обороту наркотиков.

Бауыржан Карбеков, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП города:

«Из них 26 уголовных дела, 112 проступки . С начала года изъято 31 кг-ов и с мая 22 кг-ов наркотиков» .

Антинаркотический месячник продлится в Шымкенте до 26 июня в международный день борьбы с наркоманией. Однако, только полицейских мер, считают специалисты, в деле борьбы с нарко-мафией безусловно недостаточно. Положить конец могут только сами люди. Те, кто столкнулся с этой бедой знают, как не просто сказать «нет» наркотикам.