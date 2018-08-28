Казахстанец по имени Ерго открыл в Америке ресторан возле пляжа и планирует в будущем открыть сеть своих заведений. В интервью ZTB.kz он рассказал о жизни за океаном, о бизнесе в чужой стране и когда он вернется на родину.

Ерго живет в Америке уже два года, и за это время он успел открыть свое дело в чужой стране. Уехать из Казахстана его заставила очередная волна девальвации.

«До Америки я много путешествовал, и мне нравились культуры разных стран. В 2016 году экономика в Казахстане подшатнулась, и нужно было думать, что делать дальше. Я понимал, что в своей стране заняться бизнесом пока не могу, потому что была девальвация, поэтому я решил рискнуть и начать с нуля жизнь в США. Честно говоря, никогда не думал о жизни в этой стране, и фанатом Америки я не был, но головой понимал, что это страна возможностей, поэтому решился и улетел за новой жизнью».

Казахстанец решил осваиваться в Майами, штат Флорида.

«Когда я только приехал, я, конечно, был никем в этой стране. Я жутко тосковал по родине, скучал по семье, и все эти мысли не давали мне возможности сфокусироваться на чем-то. В итоге, я решил работать и работать. Я мог трудиться по 18 часов в день и неделями не брать выходных, чтобы ни о чем не думать.

В итоге, пришел к тому, чтобы открыть свое дело тут. В Америке это делается легко — можно открыть бизнес онлайн за 5 минут. Однако существуют ряд лицензий, которые обзательно нужно брать после оформления всех документов на бизнес».

Сейчас у Ерго маленький ресторанчик возле пляжа. Он сам занимался всеми лицензиями и разрешениями для открытия этого места.

«Как и везде, и тут есть разного рода проверки: департамент здоровья и питания, пожарники, так называемые риск-менеджеры из местного городского управления. Если ты один раз прошел проверку, никакие инспекции не будут тебе докучать и без конца приходить с проверками. Каждая лицензия или разрешение дается на год.

Для всех здесь важно, чтобы бизнес работал, а не закрылся. Даже простые люди относятся лояльно и с уважением, когда ты занимаешься бизнесом, так как здесь это значит, что ты платишь хорошие налоги, а, значит, приносишь пользу государству.

Есть некоторые пункты, которые ты должен соблюдать, и пока ты их не нарушаешь, то государство на твоей стороне. Самый главный пункт — налоги. Но, конечно, не все так легко, так как конкуренция тут очень большая. Не все выживают. Нужно всегда много трудиться».

Бизнесмен говорит, что деньги — это главный мотиватор американцев и их цель жизни. По его словам, американцы очень трудолюбивы.

«Американцы любят трудиться и часто думают, как бы заработать еще, как бы заработать больше. Люди легко могут обсуждать, сколько они зарабатывают. И если ты готов трудиться, то твой труд тут оценится.

К сожалению, с большими амбициями в Казахстане тяжело реализовать себя или же добиться большого успеха, поэтому я понимаю тех, кто покидает нашу страну в поисках лучших условий жизни. В системе экономики и всей страны много блокирующих факторов, из-за которых любой человек может почувствовать свою слабость».

Ерго признается, что в Казахстан пока не планирует возвращаться.

«Сердцем хочу домой, но мозг понимает, что пока не время. Хотелось бы вернуться в Казахстан инвестором, чтобы я мог кому-то помочь и внести свой вклад в развитие страны».