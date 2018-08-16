Для казахстанских школьников с этого учебного года разработаны единые стандарты питания, передает Tengrinews.kz.

«Впервые на территории Республики Казахстан и, соответственно, территории Алматы, с этого учебного года внедряются единые стандарты по здоровому рациону питания для школьников. Четырехнедельное меню было разработано совместно со специалистами Казахской академии питания и с Национальным центром здоровья», — сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова на пресс-конференции в Алматы.

В четырехнедельное меню, по ее словам, включены все основные группы продуктов. Оно разработано с учетом сезонности. Так, два раза в неделю школьники будут употреблять мед и молоко, три раза — творог, салаты из овощей. Еженедельно, по четвергам, припущенная рыба, котлеты, тефтели. Различные супы предусмотрены каждый день. На второе: мясо говядины (рубленое, фарш), куры. Единые стандарты рациона питания разработаны для трех возрастных групп учащихся: 7-10 лет — 840 килокалорий, 11-14 лет — 951 килокалорий, 15-18 лет — 1020 килокалорий.