За нарушения в сфере государственной службы к административной ответственности привлечено 187 лиц.

За 1-полугодие 2018 года Агентством и его территориальными департаментами по линии контроля в сфере государственной службы возбуждено 194 адм. дел.

По результатам их рассмотрения к адм.ответственности привлечено 187 лиц.

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года по административным взысканиям поступило в бюджет 5,6 млн. тенге.

К примеру, за нарушение процедуры конкурсного отбора на занятие вакантной административной государственной должности постановлениями специализированного межрайонного административного суда г.Астаны члены конкурсной комисии Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.99 Кодекса «Об административных правонарушениях» (далее – Кодекс) в виде штрафа в размере 15 МРП.

За неправомерное освобождение лиц с административных государственных должностей аким Акыртобинского сельского округа Т.Рыскуловского района Жамбылской области привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 99 Кодекса в виде штрафа 15 МРП.

Наряду с этим, за занятие предпринимательской деятельностью аким Степного сельского округа Каргалинского района Актюбинской области привлечен к административной ответственности по ст. 154 Кодекса.

Кроме того, в Акмолинской области на главного специалиста аппарата акима села Орловка Есильского района за нарушение мер финансового контроля (непредставление деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения) наложено административное взыскание по чт. Ст. 274 Кодекса.