В Казахстане на 1,3% увеличилась смертность младенцев в возрасте до года. За первое полугодие число погибших составило 1 626 человек, сообщает Zakon.kz.

По статистике МНЭ РК, основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июне 2018 года умерло 782 младенцев или 48,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 328 или 20,2%, от болезней органов дыхания – 124 или 7,6%, от инфекционных и паразитарных болезней – 86 младенцев или 5,3% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 73 или 4,5%.

За январь-июнь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,44 случаев на 1000 родившихся.