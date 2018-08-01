31 июля в Шымкенте произошло ДТП с участием трех авто — «Хюндая», «Мерседеса» и «Опеля». Авария произошла на пересечении Байдибек-би и Толеметова.

По словам очевидцев, ДТП произошло в тот момент, когда владелец «Хюндая», двигаясь по Толеметова, совершал маневр на Байдибек-би. В этот момент в него врезался «Опель», двигавшийся в противоположном направлении. Замкнул тройку водитель «Мерседеса», врезавшийся в заднюю часть Опеля.

К счастью, никто из участников ДТП не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Кому придется восстанавливать поврежденные авто — придется установить инспекторам ДПП.

Еще одно очередное ДТП произошло по проспекту Тауке хана. Здесь столкнулись автомашина «Опель» и мотоциклист. По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда мотоциклист попытался развернуться и продолжить движение на противоположной стороне дороги. Завершить маневр байкеру не дал водитель «Опеля», который двигался на встречу.

Никто из участников дорожного движения не пострадал, байкер отделался лишь испугом и легкими ссадинами.

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В Шымкенте во дворе одного из частных домов загорелась баня. Данное происшествие произошло в микрорайоне Хамза по улице Дружба примерно в 2 часа дня. Прибывшие на место пожарные не допустили распространения огня. Пламя удалось локализовать в считанные минуты. Устанавливаются причины возникновения огня и сумма нанесенного ущерба.

Еще одно сообщение о пожаре на пульт 101 поступило в 2 часа ночи. По словам звонивших, пожар разгорелся по улице Уалиханова. Прибывшие на место происшествия противопожарные службы не увидели огня, а номер с которого звонили, был отключен. Хочется напомнить, что за ложный вызов экстренных служб налагается штраф.