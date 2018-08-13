В Шымкенте мужчина приставал к детям с ножом в кармане. Инцидент произошел в районе городского шымкентского Озера, по улице Ташенова. Вечером, как обычно, в этом районе играет много детворы с ближайших дворов.

11 августа, примерно в 8 часов вечера две девочки-соседки, 6 и 12 лет, по обыкновению играли с многочисленной соседской детворой. Неподалеку свой промысел по выпечке тандырных лепешек вел мужчина, примерно тридцати лет. Заприметив девочек, мужчина, неизвестно для какой цели, позвал их к себе.

Испугавшись, 6-летняя девочка убежала звать на помощь старших, а 12-летней мужчина загородил проход, зажав в угол. Как позже он расскажет сам, решив таким способом поиграть с ребенком.

Через некоторое время подоспели взрослые родственницы девочек. Заметив их мужчина стал убегать. По счастливому стечению обстоятельств, происходящее увидели сотрудники полиции, догнали его и доставили в ближайший пункт полиции.

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У мужчины не оказалось с собой документов, но при попытке установить личность, со слов задержанного выяснилось, что мужчина — гражданин Узбекистана, 1988 года рождения, ранее был судим за драку. При личном досмотре у мужчины в кармане обнаружили складной нож. Корреспонденту программы «Экстренный вызов» он рассказал, что уже 6 лет работает в Казахстане и, что у него не было злого умысла. Просто выпил пиво и решил, таким образом, поиграть с детьми.

Не на шутку встревоженные женщины готовы были устроить самосуд прямо на месте, они теперь боятся за жизнь своих детей. «Если бы вовремя не успели, кто знает, что у него на уме было? Может он ее домогался?! Дочь говорит, что это не первый раз уже происходит!» — говорит мать испуганной девочки.

Заявление от родителей приняли в полиции. Также, мы отправили редакционный запрос в департамент внутренних дел Шымкента. Надеемся получить разъяснения по происшедшему инциденту.

Ернар Балабеков