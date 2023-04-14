Водитель ездил с ножом по улицам Шымкента

13 апреля около 6 часов вечера в микрорайоне Туран по улице Калдаякова патрульный экипаж остановил водителя Ford Transit.

Мужчина при повороте не включил поворотник. Ему выписали административный протокол.

Интересное произошло уже после. Когда водитель выходил из машины, полицейские заметили в водительской двери большой складной нож. Для чего он носил нож, неясно. На место вызвали дознавателей, водителя забрали в РОВД.

К слову, при обнаружении предмета, напоминающего холодное оружие, полиция вправе задержать вас и изъять нож или другой предмет для проведения его испытания в лабораторных условиях. Ведь только в таком случае можно точно определить, относится ли определенный нож к холодному оружию или нет. Все зависит от размеров и прочих нюансов.