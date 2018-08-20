В минувшие выходные в Шымкенте произошло несколько серьезных ДТП, к сожалению, без человеческих жертв не обошлось.

На пересечении улиц Рыскулова и Шаяхметова попытка автомобилиста уйти от столкновения закончилась наездом на пешехода. По словам очевидцев, водитель «БМВ» сделал все, чтобы не столкнуться с «Тойотой Прадой», которая выскочила с противоположной полосы движения. Водитель «БМВ» взял резко вправо, но не справился с управлением и автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Их в тяжелом состоянии доставили в БСМП города Шымкента. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Сам водитель автомашины не пострадал.

Еще одно страшное ДТП было зафиксировано по улице Капал батыра, на дороге рядом со старым шинным заводом. Здесь проезжую часть между собой не смогли поделить водители «длиномера» — КАМаз и легковушки «Хюндэ Соната». В результате аварии водитель легкового автомобиля задел задний угол прицепа. От удара крышу легковушки срезало как ножом.

По неподтвержденной пока информации в момент аварии в салоне легковушки было два человека. Одного пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в БСМП. Водитель скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.