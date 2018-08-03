Сотрудники полиции задержаны по подозрению в незаконных действиях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.

Согласно приведенной информации, в Шымкенте сотрудниками Специальной прокуратуры и УСБ ДВД города в рамках досудебного расследования по факту хищения чужого имущества, приобщенных в качестве вещественных доказательств, задержан сотрудник ДВД города.

Кроме того в Атырау в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками антикоррупционной службы, ДКНБ и УСБ ДВД после получения от физического лица денег за покровительство в незаконной деятельности по реализации рыбы и рыбной продукции задержан сотрудник ДВД области. «Проводится досудебное расследование», — рассказали в пресс-службе МВД РК.