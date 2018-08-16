«Беташар» по-русски. В Туркестанской области славянская семья приняла сноху в дом по-казахскому обычаю. Видео, снятое на телефон, удивило Казнет., пишет informburo.31.kz.

В комментариях к видео пользователи пишут, что новоиспеченных свекра и свекровь зовут Татьяна и Валерий. Предполагается, что действие происходит в селе Шаулдер Туркестанской области. Как только невеста выходит из машины, соседка набрасывает на ее голову платок, как это делают в казахских семьях. С покрытым лицом ее заводят в дом для обряда «беташар».