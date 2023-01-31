Калым за школьницу и обряд беташар. Розыгрыш или правда?

Замужество несовершеннолетней за калым в 600 тысяч тенге, оказалось розыгрышем. Об инциденте в Туркестанской области, фонду «Не Молчи Кз» рассказал житель Шымкента.

По словам Бауыржана Масимова, его 15-летнюю дочь увезли в Жетысайский район, где провели обряд беташар с мужчиной, которого он не знает. А позже бышая супруга, по словам заявителя, сообщила, что это был пранк.

По словам Бауыржана, согласия на заключение брака он не давал. О замужестве девочки узнал из соцсетей. Отец уверяет, что жених украл школьницу, а её матери заплатил калым в размере 600 тысяч тенге. Отец подал заявление в правоохранительные органы. Мужчина, без шуток, просит полицейских наказать по закону, похитивших его дочь. По словам Бауржана Масимова, с матерью девушки он живет раздельно, платит алименты.

Бауыржан Масимов житель г.Шымкента:

«Сейчас моя дочь находится в доме у моей бывшей супруги. Я точно не знаю, насиловали ее там или нет. Я написал заявление в полицию в Жетысай, так как дочь украл парень из Жетысая. После заявления, моя бывшая супруга сказала, что это был пранк для меня. Полицейские теперь хотят закрыть дело, из-за того, что это был, якобы, розыгрыш. Не знаю, что не хватило моей бывшей жене, чтобы она поступала так со своей дочерью. Я ей все дал и дом, и деньги».

Мать несовершеннолетней, на вопрос журналистов: действительно это был розыгрыш или брак был заключён по любви, отвечать не стала. Женщина не была настроена на откровенный разговор.

Бывшая жена Бауыржана Масимова:

«Разумный отец сделал бы такое? Если он думает о будущем своей дочери. Если у него есть доказательства, что я что-то не так сделала, то пусть предоставит. Пусть он на все вопросы отвечает. Не беспокойте больше меня».

Правоохранители сообщили: девушку никто насильно не удерживал, замуж несовершеннолетняя решила выйти замуж за человека, которого хорошо знала. По факту «покупки» несовершеннолетней девушки в качестве невесты возбуждено уголовное дело.

Гульнар Абдужаппарова пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«Факты похищения и принудительного задержания девушки не подтвердились. Выяснилось, что участники мероприятия, девушка и парень, давно знакомы и планируют жить вместе. В настоящее время уголовное дело расследуется по 122-ой статье Уголовного Кодекса».

Бауыржан Масимов намерен обратиться в генпрокуратуру, чтобы дело о замужестве его несовершеннолетней дочери взяли на особый контроль. Сейчас 15-летняя девочка живет с матерью в Шымкенте.