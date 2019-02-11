Видео с необычного современного беташара немало возмутило пользователей в Instagram. Тамада провел обряд под хитовую песню «Шудың бойында» Ахана Отыншиева, передает NUR.KZ.

Именно под этот ритм молодой снохе по традиции пришлось кланяться семье жениха.

Комментаторы после просмотра видео начали критиковать тамаду за столь необычный стиль проведения обряда.

«Что это за беташар такой?», «Это неправильно», «Они уже вконец обсмеяли казахские традиции и культуру», — написали пользователи.

https://www.instagram.com/p/Bti7hkQhd-0/?utm_source=ig_embed

Беташар («открыть лицо») — старинный казахский обычай. Невеста стоит перед собравшимися на свадьбе, ее лицо закрыто фатой. В это время акын играет на домбре и поет песню, в которой перечисляет уважаемых родственников жениха.

Новобрачная кланяется каждому, кого называют в песне, а они кладут деньги на специально приготовленную посуду.