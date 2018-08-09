На всех этапах конкурсов, проходивших на территории казахстанской 40-й военной базы «Отар», военнослужащие вооруженных сил Казахстана стали первыми, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В торжественной церемонии закрытия принял участие первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.

Мероприятие началось театрализованным представлением, незабываемые впечатления подарили музыкальные композиции в исполнении солистов центрального ансамбля национального военно-патриотического центра ВС РК.

Под звуки фанфар ведущие пригласили в алфавитном порядке команды на сцену, где было объявлено чествование победителей Игр. Призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

В этом году на территории Казахстана в рамках Армейских международных игр проведены конкурсы «Мастера артиллерийского огня», соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и совершенно новый вид соревнований военных связистов «Уверенный прием».

Всего в играх приняли участие 18 команд из 12 государств – Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Сирии.