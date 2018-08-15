Российский поп-исполнитель Дима Билан сейчас находится в Астане. Сегодня, 15 августа, должен состояться его сольный концерт. Сам певец, судя по посту в соцсетях, пребывает в неописуемом восторге от казахстанской столицы, передает NUR.KZ.

Своими впечатлениями и фотографией Билан поделился в Instagram-аккаунте. Певец рассказал, что вышел из душа и тут его ждали «виды абсолютного футуризма».

По мнению звезды, такие строения достойны фильмов об уже наступившем будущем.

«Я в восторге от видов! Чувствую себя героем фильма «Бегущий по лезвию 2049»! Город обязателен к посещению!!!», — рекомендовал исполнитель.

Ранее мы сообщали о том, что недавно вышедший в свет клип на песню Билана и Polina «Пьяная любовь» просто сразил YouTube наповал. Ролик за считанные часы был просмотрен больше миллиона раз.