Национальным бюро по Туркестанской области пресечена преступная деятельность руководителя Отдела строительства акимата Сайрамского района.

Он подозревается в получение взятки от представителя ТОО в сумме 12 млн тенге.

«Денежные средства он получал через посредников частями за заключение договора о государственных закупках работ по строительству дополнительного корпуса средней школы в с. Акбай Сайрамского района на общую сумму 400,5 млн тенге», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан с поличным и взят под стражу.

Также проводится досудебное расследование в отношении посредников.