Знаменосец Азиатских игр, боксер Абильхан Аманкул (75 кг) поделился своими ожиданиями от предстоящих главных стартов континента, передает СИА «SPORTINFORM».

«Настроение отличное — прямо сейчас мы готовимся к Азиатским играм на сборах. Думаю, что на Азиаде не будет слабых соперников, а уже там будет понятно, кто сильнее. Спасибо болельщикам — надеюсь, мы сможем вас порадовать», — заявил Аманкул.

Сейчас Абильхан Аманкул в Астане вместе с другими членами национальной команды проводит последние сборы перед Азиатскими играми.

Азиада в Индонезии пройдет в период с 18 августа по 2 сентября.