В бюджет Шымкента были внесены несколько изменений и дополнений. Об этом говорилось на 37-й внеочередной сесии городского маслихата.

Помимо 11 миллиардов 650 миллионов тенге, выделенных республикой, в городскую казну будут дополнительно перечислены на сферу городского транспорта 120 миллионов тенге и 183 миллиона тенге на строительство и асфальтирование городских дорог.

Теперь у жителей дальних микрорайонов мегаполиса появилась надежда на появление стабильного автобусного сообщения. На 37-й внеочередной сессии городского маслихата на улучшение работы пассажирского транспорта выделена субсидия в размере 120 миллионов тенге. Помимо этого город закупит 300 новых автобусов заявил на сессии глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Габидулла Абдрахимов, аким города: «В этом году мы привезём 300 новых автобусов. Переговоры об их закупке уже заканчиваются, в этой связи ведутся переговоры с банком развития. А в следующем году закупим ещё 700 новых. В наших планах завезти в общей сложности в течении этого и следующего годов 1000 новых автобусов. И если к ныне существующим 1000 автобусам мы завезм ещё 1000, это поможет полностью снять в городе транспортную проблему».

Приступили городские власти и к решению проблем грунтовых дорог, которыми изобилуют микрорайоны на окраине города. На сессии на ремонт и асфальтирование автотрасс решено выделить дополнительно к утверждённому бюджету ещё 183 миллиона тенге. Помимо этого будут выделены деньги на строителсьтво 10 социальных объектов в рамках частно-государственного партнёрства.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима города: «В их числе 2 объекта образования, по управлению здравоохранения 1 здание, 4 здания объектов управления спорта и 3 здания по линии управления стрительства».

После присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения бюджет мегаполиса увеличился на 11 миллиардов и достиг 94 миллиардов тенге. За это решение депутаты городского маслихата проголосовали единогласно.

Данияр Худайбергенов