Ежедневно «Баспана» принимает многочисленные вопросы от населения через call-центр, социальные сети, интернет-конференции и обратную связь на сайте, передает ИА «NewTimes.kz».

Проанализировав эти данные, глава «Баспаны» Кайрат Алтынбеков дал 5 советов для казахстанцев, планирующих приобрести жилье по программе «7-20-25».

1. Никогда не останавливайтесь

Итак, вы решили приобрести жилье по программе «7-20-25». Поздравляю, Вы уже на половине пути. Самое трудное и важное — это принять решение. Если Вы уже прошли половину дистанции, есть ли смысл разворачиваться? Идите только вперед.

Найдите квартиру, уверенно ведите переговоры с застройщиком, старайтесь быстрее собрать полный пакет документов для банка. И не бойтесь того, что Вы будете ждать. Не важно, ждете ли Вы решение банка или подписание с застройщиком договора купли-продажи, строители что-то недоделали и Вам еще не дали ключи от вашей квартиры, но решение жилищного вопроса стоит того, чтобы подождать.

2. К ипотеке отнеситесь серьезно

Ипотека − это долг. Это не подарок, не помощь. Поэтому, прежде чем подписывать договор займа, еще раз взвесьте все за и против. Сможете ли Вы платить ежемесячный платеж? Для участия в программе нужен достаточный доход.

Вы, наверное заметили, что банки очень жестко проверяют платежеспособность каждого заявителя. Потому что программа «7-20-25» разработана так, что все финансовые риски несет не государство, а сами банки. Банки вошли в программу с условием, что они сами будут принимать решение по кредиту. Потому что рискуют они, а не государство.

А как быть, если Вы индивидуальный предприниматель? Правила программы «7-20-25» позволяют участвовать в ней ИП. Но будьте готовы к тому, что финансовое состояние обратившегося к ним индивидуального предпринимателя банки проверят чуть ли не под микроскопом. ИП выдадут кредит, если индивидуальный предприниматель реально функционирует, имеет хороший и работающий оборот. Также важно знать, что не все банки-участники выдают ипотеку индивидуальному предпринимателю.

3. Проверяйте всю информацию вокруг «7-20-25»

«7-20-25» находится на ниве популярности среди населения, в СМИ, в социальных сетях. О ней говорят, ее обсуждают, хвалят, критикуют. К ней никто не равнодушен. Естественно, рынок на это реагирует быстро. Вокруг 7-20-25 продвигают свои коммерческие интересы разные застройщики, жилые кооперативы, микрофинансовые учреждения и даже частные лица. Всегда проверяйте информацию.

Ипотеку по «7-20-25» не выдают: строительные компании, микрофинансовые организации, жилищные кооперативы, физические лица. Выдают только банки-партнеры. Никакой переплаты, кроме 7% годовой ставки, которая начисляется только на остаток основного долга.

4. Не стесняйтесь торговаться с застройщиками

Зачастую получается так, что у застройщиков завышенные ожидания относительно рыночной цены построенного жилья. Банки при кредитовании ориентируются на ту стоимость, которую определил независимый оценщик.

Например, если застройщик оценивает квартиру в 15 млн тенге, а оценщик в 12 млн тенге, банки будут готовы кредитовать Вас на сумму 9,6 млн тенге. При этом, 2,4 млн тенге − это ваш первоначальный взнос в размере 20% от 12 млн тенге.

Что делать с остальными 3 млн тенге? Тут нужно либо торговаться с застройщиком, либо придется доплатить недостающую сумму из собственного кармана, либо искать другое жилье.

5. Вы не обязаны брать ипотеку на все 25 лет

Многие граждане думают, что по «7-20-25» ипотечный кредит выдают только на 25 лет. Не больше и не меньше. Это большое заблуждение. 25 лет — предельный срок кредита. Но минимальный срок не ограничен. Вы можете брать ипотеку на 1 год, 5 лет, 10 лет и так далее. Срок устанавливаете только Вы сами.

С досрочным, частичным погашением то же самое. Вы можете в любое время погашать досрочно, уменьшать основной долг кредита частичным погашением. И все это делается без штрафных санкции и каких-либо переплат. Проценты начисляются только на период действия кредита.

Например, Вы приобрели квартиру стоимостью 12 млн тенге на 25 лет. Ваш ежемесячный платеж 68 тыс тенге. Если будете платить все 25 лет, ваша итоговая переплата составит 10,7 млн тенге. Но Вы через 3 года решили досрочно закрыть кредит. В этом случае ваша итоговая переплата составляет всего 1,9 млн тенге. Вы не будете платить проценты за оставшиеся 22 года.