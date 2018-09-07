Новая ипотечная программа появится в Казахстане — специально для вторичного жилья. Долгожданную новость проанонсировали в организации-операторе — «Баспана». Предполагается, что проект будет реализовываться параллельно с действующим — 7-20-25, передает Аlmaty.tv

Несколько месяцев жизни под знаком цифр — 7-20-25. Казахстанцы уже успели разобраться в тонкостях и нюансах программы, а некоторые ждут ещё больших послаблений. И новость о новых льготах пришла из Шымкента — где первоначальный взнос снизили до 10 процентов — для молодых семей и бюджетников.

«Были и жалобы по части накопления на первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. Многие жаловались, что в нынешних условиях это тяжело. Предлагаем местным исполнительным органам, акиматам на местах программы «Жас арман» и «Камкор баспана». Они, прежде всего, призваны снижать первоначальный взнос для молодых семей и для работников бюджетных организаций. Сейчас мы ведем переговорные процессы для подписания соответствующего соглашения, и дальше уже реализуем проект в остальных заинтересованных регионах», — сказал заместитель руководителя службы внешних коммуникаций ипотечной организации «БАСПАНА» Айбар Олжаев.

Пока же в остальных регионах потенциальные новосёлы изучают рынок недвижимости — как выяснилось, скромный. Домов, соответствующих заявленным требованиям, не так много, говорят в «Баспане». К примеру, в столице таких новостроек всего 12 % от общего числа. Зачастую и стоят они куда дороже заявленного максимума в 25 миллионов тенге.

«На сегодняшний день время показывает, что количество объектов, которое подпадает под действия этой программы, оно ограничено. То есть, если говорить об объемах выданных займов, у меня есть пример — в Алматы порядка десяти жилых комплексов, которые подходят под эту программу, из них порядка 5 еще не сданы в эксплуатацию. Существование этого продукта и этой программы, конечно же, для большинства застройщиков, которые еще не приступили к строительству, но уже имеют на праве собственности земельные участки и есть планы и проекты, то конечно же, я думаю, что они адаптируются под условия и постараются построить то жилье, которое будет участвовать в этом кредитовании»,- сообщила вице-президент объединённой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

И все же, в каких районах алматинцы уже сегодня могут себе присмотреть жильё по программе 7-20-25? В среднем, стоимость одного квадратного метра составляет около 330 и тысяч тенге. Это, в основном, жилье третьего класса. Самые дорогие квартиры — в Медеуском и Алмалинском районах, самые дешевые в Жетытсуском и присоединенных — Алатауском и Наурызбайском.

«Если говорить о центре города, то свободных участков практически не осталось. Поэтому, все эти объекты, которые по условиям могут быть приемлемыми по этой программе, они находятся в районах, которые, ну, не в центрах расположены», — отметила вице-президент объединённой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

На сегодня по ипотечной программе 7-20-25 заявок от населения поступило на сумму 24 миллиарда тенге, из них банки одобрили 16 миллиардов, это порядка 1300 займов. Еще 700 человек уже въехали в свои квартиры. Флагман, разумеется, Алматы. А время оформления кредитования по программе приемлемое — отмечают эксперты. При предоставлении всех документов, можно обзавестись собственным жильем всего за две недели.

«Наш гражданин приходит в строительную компанию, выбирает себе жилье, соответственно, берет необходимые документы у строительной компании, это копии правоустанавливающих документов, и делает оценку независимую. С этими документами он приходит в банк, плюс он должен получить обязательно справку о том, что у него нет недвижимости в Казахстане, и удостоверение личности, подает все документы в банк. В среднем, где-то неделю, максимум, две недели банки рассматривают. Средний срок оформления кредита — одна-две недели при полном пакете документов», — проинформировала управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Дана Курманиязова.

Что касается новой ипотечной программы. По многочисленным просьбам, предназначена она для вторичного рынка жилья. Её реализуют отдельно от 7-20-25, соответственно, и условия предоставления займа, скорее всего, будут разниться. Сейчас эксперты заняты разработкой всех положений, ни о процентных ставках, ни о размере первоначального взноса пока ничего неизвестно. Ясно одно: программу презентуют казахстанцам до конца года. Оператором выступит всё та же ипотечная организация «Баспана».