Медицинские учреждения Шымкента продолжат работу в прежнем режиме. Об этом заявил руководитель управления здравоохранения города Шымента Нурлан Касымов.

– Областные клинические больницы будут обслуживать и жителей области, и жителей города, — сказал он. — А если вы, к примеру, обратитесь в кардиодиспансер, который перешел в городское ведомство, то вас обслужат, независимо от места проживания — город Шымкент это или Туркестанская область.

По словам Касымова, административные изменения не повлияют на обслуживание пациентов.

Напомним, в связи с территориальными изменениями в собственности туркестанской области остались областная клиническая больница, детская больница, два перинатальных центра, противотуберкулезный и психоневрологический диспансеры.