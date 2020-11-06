Обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения Туркестанской области.

Отдаленные села области пополнились 12 передвижными медицинскими комплексами, а парк станции скорой помощи 13 реанимобилями.

Умирзак Шукеев поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева все регионы страны обеспечивают 100 передвижными медицинскими комплексами, которые оснащены отечественным оборудованием. 12 передвижных медицинских комплексов, выделенные Туркестанской области, сегодня направятся в отдаленные села нашего региона. В первую очередь, проводимое мероприятие направлено на защиту жизни и здоровья каждого гражданина. Уважаемые медицинские работники, вы находитесь на переднем крае борьбы с коронавирусом, вы настоящие герои, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Выражаю вам благодарность от имени жителей области», — сказал Умирзак Шукеев.

Отметим, по стране из 100 передвижных медицинских комплексов — 12 выделены Туркестанской области. Таким образом, показатель обеспеченности отдаленных районов передвижными медицинскими комплексами составил 100%. Комплексы будут обслуживать жителей сел в 100-200 км от районных центров. Благодаря этому медицинскую и скрининговую помощь смогут получить жители 167 сел. В свою очередь, — это повысит доступность медицинских услуг сельским жителям.

Современные медицинские комплексы оснащены аппаратами для проведения флюрографии, УЗИ, офтальмоскопом, анализаторами для исследований, глюкометром и другими приборами. Врачи могут провести полное обследование граждан и своевременно выявить заболевание.

Также в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса сегодня парк областной станции скорой помощи пополнился 13 реанимобилями. До конца года областную службу скорой помощи планируется укомплектовать 122 автомобилями. Это позволит обновить парк машин скорой медицинской помощи на 96%.