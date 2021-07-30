«Требуются врачи-реаниматологи для работы в ковид-центре. Зарплата – миллион тенге». Такое объявление появилось на страничке главного врача Шымкента.

Оказалось, что сотрудников ищет одна из клиник Шымкента.

В городском управлении здравоохранения пояснили, что специалистов ищет частное медучреждение. Там могут себе позволить оплачивать труд специалистов суммами с шестью нулями.

«Медицинский центр Орынбаева ищет врачей. Они могут себя позволить такие заработные платы и условия. Там лечат пациентов от ковида», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Но специалисты говорят, высокая оплата труда не гарантирует что найдутся желающие встать на передовую борьбы с вирусом. Нехватка врачей в стране была всегда. С приходом коронавируса ситуация усугубилась. Врачи не могут бросить работу и сказать: «Мы больше не можем».

«Больница это зона риска, представьте себе весь день ходить в защитных костюмах, видеть как люди болеют, умирают. И поэтому врачи и медсестры получают достойную зарплату, кроме того есть надбавки», — рассказал главный врач города.

Наряду с психологическим давлением, присутствует угроза и физическая- врачи попросту могут сами заболеть коронавирусной инфекцией.

В инфекционных больницах города работают 385 врачей, около 400 медицинских сестер и еще 200 санитарок и водителей.