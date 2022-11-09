ЮНИСЕФ привез 7 тонн средств индивидуальной защиты для Казахстана

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Казахстан 6,9 тонн средств индивидуальной защиты, а именно защитные комбинезоны, защитные халаты и защитные маски-экраны, для поддержки правительственных мер по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях. Общая стоимость груза, включая транспортные расходы, составила 220 000 долларов США.

Пандемия COVID-19 показала, насколько важно укреплять профилактику инфекций и контроль над ними в медицинских учреждениях. Поставка поможет обеспечить эффективное управление риском распространения COVID-19 и других инфекций в клиниках и больницах. Доставленные средства индивидуальной защиты переданы единому дистрибьютору в Казахстане ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям во всех регионах Казахстана в зависимости от потребностей.

«Поддержка сектора здравоохранения в профилактике и контроле инфекционных заболеваний является приоритетом для ЮНИСЕФ в Казахстане на протяжении вот уже двух десятилетий. Казахстан достиг больших успехов в борьбе и предотвращении внутрибольничных инфекций. ЮНИСЕФ продолжает поддерживать работу Правительства в этой сфере. Мы надеемся, что наши поставки помогут мед учреждениям в оказании безопасной медицинской помощи детям и их семьям», — отметил Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане, Артур ван Дизен.

Напомним, что в 2020 году в разгар пандемии COVID-19 ЮНИСЕФ совместно с Европейским Союзом оказал гуманитарную помощь Казахстану в размере более 300 000 ампул дексаметазона и 2 000 пульсоксиметров. Общий вес гуманитарной помощи, профинансированной ЕС, составил 1138 кг. Также в сентябре 2020 года ЮНИСЕФ закупил дезинфицирующие средства и термосканеры и доставил их вместе с информационными и учебными материалами во все сельские малокомплектные школы в Казахстане, помогая предотвратить дальнейшую передачу COVID-19.

Для специалистов здравоохранения и образования были проведены обучающие вебинары по профилактике инфекций и борьбе с ними. Около 3000 сотрудников малокомплектных школ из всех регионов Казахстана получили знания о том, как защитить детей и предотвратить распространение COVID-19 в период карантина и после открытия школ.

О ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в целях обеспечения прав и благополучия каждого ребенка. Совместно со своими партнерами ЮНИСЕФ действует в 190 странах и территориях мира в целях претворения в жизнь своих обязательств, уделяя при этом особое внимание проблеме охвата наиболее обездоленных и изолированных детей; на благо детей, во всех уголках мира.